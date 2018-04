Славната пејачка се струполи на сцената (ВИДЕО)

Бионсе настапи на фстивалот Коачела заедно со сестра си, Соланж, но нивниот настап на песната “Get me Bodied” ќе остане запаметен по незгодата што ја доживеаја. Додека се обидуваше да ја подигне сестра си, и двете се струполија на земи.

Сепак, незгодата не им пречеше на сестрите да продолжат со перформансот. Двете слатко се изнасмеаја, а публиката сфати дека ова не им е првпат на сестрите.

Beyoncé tried to pick up @solangeknowles at #Coachella tonight and they both fell on stage. 😂💖 #TooCute #Beychella pic.twitter.com/8zR1Lq9pIM

— BEYONCÉ LEGION (@Bey___Legion) April 22, 2018