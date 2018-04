Настани кои не се вистините, а се прикажани во филмови според вистинска приказна

За да се сними филм базиран на вистинска приказна, режисерите честопати мораат добро да ги истражат фактите, а тоа најчесто им одзема многу време. Но, честопати се случува вистинските настани да бидат променети, некои ликови да бидат избришани и некои факти да останат некажани. Овие 11 филмови се базираат на вистински настани, но режисерите намерно ја промениле реалноста. Прочитајте за кои филмови станува збор…

1. „Фати ме ако можеш“ (Catch Me If You Can)

Ова е приказната за генијалниот криминалец Френк Абегнејл кој фалсификувал документи. Најдобрите детективи од ФБИ се обидувале да го фатат Френк, но тој секогаш бил еден чекор пред нив.

Вистинскиот Френк Абегнејл не го видел татко си откако побегнал од дома. Стивен Спилберг намерно го променил овој факт. Режисерот мислел дека важно е да се прикаже врската помеѓу таткото и синот кога Френк се обидувал да го направи татко му горд на него. На вистинскиот Френк му се допаднала оваа идеја и го поддржал режисерот.

Кога Абегнејл бил во затвор, тој успеал да ги украде и фалсификува неговите документи. Тој се преправал дека е таен ФБИ агент. Тоа му помогнало да ја придобие довербата на управителот на затворот од каде што Абегнејл избегал со изговор дека треба да се сретне со друг агент од ФБИ. Спилберг одлучил да не го вклучи овој настан во филмот. Можеби не сакал да ја сруши сликата за ФБИ која и онака изгледала доволно лошо по случајот на Абегнејл.

2. „Терминал“ (Terminal)

Во филмот се работи за човек од Источна Европа, Виктор Наворски, кој заглавува на терминалот на аеродромот „Џон Ф. Кенеди“ во Њујорк откако нема да му биде дозволен влез во САД, а не може да се врати во неговата родена земја поради воен удар.

Филмот се базира на приказната за иранскиот бегалец Мехран Карими Насери. Тој бил протеран од неговата земја поради тоа што одржувал политички говори против владата. Документите на човекот биле украдени на аеродром во Париз и морал да помине 18 години живеејќи на терминалот.

Откако документите му биле вратени, Мехран не сакал да го напушти аеродромот. Но, во 2006 година, тој бил однесен во болница. Откако бил отпуштен од болница, Мехран живеел во хотел во близина на аеродромот и подоцна купил стан во Париз. Во филмот, ликот добива еднодневна американска виза и војната во неговата земја завршува, па затоа се враќа дома.

3. „Недопирливите“ (The Untouchables)

Станува збор за комедија-драма во која се работи за пријателството помеѓу Фелипе, кој е во инвалидска количка, и неговиот помошник Дрис, поранешен затвореник.

Ликот на Дрис е базиран на Арап од Алжир, Абдел Селоу, кој морал да ги напушти родителите кога имал 4 години и да се пресели во Франција за да живее со неговите роднини. Кога имал 23 години, тој нашол работа како негувател на богатиот Фелипе.

Режисерот на филмот одлучил да не спомнува некои од работите што Абдел ги направил во реалноста. На пример, кога внукот на Фелипе наполнил 18 години, Абдел поканил стриптизерка на забавата. Фелипе бил бесен.

Абдел ја користел колекцијата на автомобили на Фелипе и еднаш го удрил неговиот Јагуар. Сѐ што останало од колата биле клучевите.

Селоу самиот има кажано дека не личи на глумецот од филмот. За разлика од Омар Сај, тој е силен човек кој многу лошо танцува.

4. „Еди Орелот“ (Eddie the Eagle)

Поуката на оваа приказна е да ги следите вашите соништа без оглед на сѐ. Еди Еванс е британски скијач. Уште кога имал 10 години, тој сонувал да учествува на Зимските Олимписки игри. Но, многу луѓе не го разбирале, одборот на Олимпијадата не го поддржувал и тој ги освојувал само последните места на сите натпревари.

Вистинскиот Еди Еванс е првиот човек од Велика Британија кој учествувал во скијачките скокови на Зимската Олимпијада. За разлика од ликот, Еди имал малку искуство: Тој скокал како каскадер преку автомобили и автобуси и скијал на планини.

Еди имал помала сестра на која ја донирал неговата коскена срж.

Тој поминал некое време во финската психијатриска болница, бидејќи немал каде да живее. Во болницата дознал дека е квалификуван за Олимписките игри.

5. „Хачико: Кучешка приказна“ (Hachi: A Dog’s Tale)

Универзитетски професор нашол слатко куче од расата Акита Ину. Кучето го следело човекот до железничката станица секое утро и го пречекувало на истото место секоја вечер. Но, еднаш, професорот не се вратил.

Приказната за верното куче Хачико всушност се случила во Јапонија. Професор по земјоделство добил за подарок кученце од расата Акита Ину кое го крстил Хачико што значи „8-ми“. Професорот веќе имал 7 кучиња, а Хачико било осмото.

Хачико има споменик кој бил направен уште додека Хачико бил жив. Јапонците биле трогнати од приказната за кучето што по неговата смрт во земјата бил прогласен ден на жалост.

6. „Данкерк“ (Dunkirk)

Филмот ја раскажува приказната за тоа како британските војници биле спасени на почетокот на Втората Светска војна. Војниците биле опкружени до страна на непријателите на плажата во Данкерк.

„Данкерк“ беше еден од најважните филмови во 2017 година. Но, иако неговите креатори се обиделе да го направат апсолутно историски точен, сепак постојат неколку грешки. Во една од сцените, офицерот поздравува без капа што е кршење на правилата.

Во филмот можете да видите многу француски и индиски војници, но во реалноста тие биле во мал број.

Данкерк бил уништен пред почетокот на операцијата.

7. „Си купивме зоолошка“ (We Bought a Zoo)

Овој филм ја раскажува приказната за еден вдовец по име Бенџамин Ми, кој купува разурната зоолошка градина со неговото семејство и решава да ја подготви зоолошката за нејзиното повторно отворање. Пријателите и семејството на Бенџамин му помагаат да ја изврши оваа тешка задача.

За да им биде филмот попривлечен на гледачите од Западот, приказната за семејството била преместена од мал град во југозападна Англија во САД.

Во филмот, синот на главниот лик не може да се навикне на животот во зоолошката градина и сака да се пресели во градот. Во реалноста, Дилан имал само 6 години во тој период и сите тие семејни несогласувања биле измислени од страна на режисерот.

Во реалноста, сопругата на главниот лик починала откако семејството ја купило зоолошката градина и почнало да живее таму. И не било толку лесно да се купи зоолошката. Вистинскиот Бенџамин потрошил 2 години за да го стори тоа. Семејството немало никакво искуство со чување егзотични животни.

8. „Клубот на купувачи од Далас“ (Dallas Buyers Club)

Овој филм кој доби Оскар се базира на вистинска приказна за електричарот Рон Вудруф кој користел нестандардизирани лекови за да се избори со СИДА-та. Тој започнал бизнис и почнал да им продава лекови и на други болни луѓе.

Филмскиот лик се разликува од вистинскиот човек. Вудруф имал жена, ќерка и сестра. Никој од нив не се спомнува во филмот.

Вистинскиот Вудруф не бил толку некултурен колку ликот во филмот и немал посериозни конфликти со други луѓе.

Некои од ликовите се приказ на луѓето кои Рон ги познавал.

9. „Скриени фигури“ (Hidden Figures)

3 афроамерикански жени, Кетрин, Дороти и Мери прават математички пресметки за НАСА. Овие девојки биле дискриминирани поради нивната раса и пол.

Дури и да не обрнувате внимание на техничките проблеми, како што се невозможните конструкции на вселенските бродови и грешките во пресметките, сепак присутни се многу промени. Всушност, одделот каде што работеле главните ликови бил затворен кон крајот на 1950-тите. Структурата на НАСА била поедноставена во филмот и временскиот период бил скратен.

Режисерот ја преувеличил расната дискриминација со која се соочувале ликовите. Во реалноста, Мери не морала да оди на суд за да добие право на посебно образование. На Мери ѝ требала само посебна дозвола од градоначалникот. Вистинските ликови не доживеале никаква расна дискриминација на работа и ова го нагласиле повеќепати во нивните интервјуа.

10. „Повратник“ (The Revenant)

Искусниот ловец Хју Глас е сериозно повреден по борба со мечка. Двајца ловци, Џон Фицџералд, Џим Бриџер и син му Хок, остануваат со него. Фицџералд го убива Хок и го остава Хју да умре во шумата.

Иако филмот се базира на вистинска приказна, има неколку грешки. На пример, борбата со мечката се случила во лето.

Некои настани не се случиле. Нема докази дека Хју спиел во животински лешеви. Сцената со убиството на син му исто така не е вистинита. Глас немал деца.

Ниту одмаздничката сцена не е вистинита. Хју Глас навистина ги стигнал Џон Фицџералд и Џим Бриџер, но им простил на обајцата.

11. „Волкот од Волстрит“ (The Wolf of Wall Street)

Џордан Белфорт е успешен брокер. Тој го поминува времето на забави, во пиење алкохол и земање дроги. Но, бесконечното славење завршува кога Џордан ќе го привлече вниманието на ФБИ.

Кога го прашале вистинскиот Џордан Белфорт дали Мартин Скорсезе додал нешто што не било вистина за животот на главниот лик, тој одговорил дека режисерот дури и ја ублажил вистината. Реалноста била многу полоша! Белфорт не открил што точно било полошо и до која мера. Најверојатно никогаш нема да дознаеме.