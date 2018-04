Најпознатите хитови на починатиот диџеј Авичи

Прераната смрт на шведскиот продуцент диџеј Авичи ја шокираше јавноста, а семејството замоли да се почитува нивната приватност во овие тешки моменти.

Авторот на бројни хитови на електронската музика почина во Оман на само 28 години, а соработуваше со многу ѕвезди како Мадона и групата Coldplay.

Песната со која се прослави беше хитот „Wake me up“, кој на Youtube има 1,5 милијарди прегледи.

Меѓу најпопуларните е и нумерата „Hey brother“, објавена пред четири години, додека на листата на најслушани и оние кои ги направи минатата година, се издвојуваат „Without You“, соработката со Сандра Каваз и „Lonely Together“, во соработка со Рита Ора.

Интересни мелодии и спотови, Авичи на своите обожаватели им понуди преку песните „Waiting for love“ и „The nights“.

Авичи, чие вистинско име е Тим Берглинг, роден е во 1989 година во Стокхолм, а имаше две номинации за наградата Греми, односно за првата соработка со Дејвид Гета во 2012 година, а втората за песната „Levels“ во 2013 година.

Помеѓу неговите најпознати песни се и „I Could Be the One“, „You make ME“, „X You“, „Addicted to you“, „The days“, „Lonely Together“ и други хитови.

Својот дебитантски албум „True“ го објави во 2013 година и тој веднаш наиде на позитивни критики, а поединечни песни се најдоа на самиот врв на топ листите во Австралија, Шведска, Данска и САД.