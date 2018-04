Едвај извлекол жива глава: Кенгур претепал младо момче кое пробало да го убие

Кога младиот Џошуа Хајден (19) тргнал во лов на кенгури, не ни очекувал дека ќе се врати дома со скршена вилица и затворено око.

Имено, Хајден во вторникот заедно со својот брат тргнал во лов на кенгури во Келерберин, Западна Австралија. Но, ловот не завршил добро бидејќи еден кенгур му нанел сериозни повреди на окото и вилицата, пишува Daily Mail.

Џошуа изјавил дека пукал во два кенгури од својот автомобил, а кога се наведнал од прозорецот, бил нападнат од еден од кенгурите. Откако едниот кенгур побегнал, тој се обидел да го нанишани другиот кенгур но животното успеало да го нападне пред тој да го повлече чкрапалото.

Младото момче се здобило со тешки повреди на главата и фрактура на вилицата, а моментално се наоѓа во болницата Ројал Перт.

Хајден се наоѓал во бессознание речиси половина минута, а кога се разбудил, тој помислил дека неговиот брат го нападнал.

“Удри во автомобилот и го скрши предниот прозорец. Потоа се врати накај мене и ме удри директно во вилицата”, изјавил Џошуа за ABC.

