Дете испрати писмо и ги воодушеви вработените во авиокомпанијата

Желбата на едно деветгодишен патник е да лета во бизнис класата. За да исполни својата желба тој пратил писмо до компанијата Џетстар.

-Моето името е Џаспер Франсис, имам девет години и живеам еден час од Мелбурн. Само се прашував дали е дозволени децата сами да летаат во бизнис класта. Чувам пари за да можам да летам со Боинг 787 Дримланер, пишува дететот во писмото, додавајќи дека досега заштедил 85 долари, па прашува уште колку пари му се потребни.

Писмото, со цртеж на авион е пратено до авиокомпанијата. Вработените откако го добиле писмото и го прочитале, толку биле воодушевени што ваучерите од 50 долари, кои од компанијата ги добиле за Велигден, одлучиле да му ги поклонат на Џаспер.

