Брачен пар од Кина открил дека позирале на иста фотографија кога биле тинејџери

Брачен пар од Кина, Је и Ксу се пронашле на заедничка фотографија која била направена уште кога тие биле тинејџери, а тоа го откриле откако се венчале.

Тогаш двајцата странци позирале на исто место и во исто време, пред огромната црвена скулптура во кинескиот град Кингдао. Случајно се нашле на истата фотографија, а една деценија подоцна тие се венчале.

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP

— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) March 11, 2018