(Видео) Вака изгледаат патиштата кога 50 милиони Американци ќе влезат во своите автомобили

Според податоците на Американската автомобилска асоцијација, се очекува околу 50,9 милиони Американци да тргнат на пат со своите автомобили поради прославата на Денот на благодарноста.

Aerial footage shows bumper-to-bumper traffic in Los Angeles as Americans get a head start on Thanksgiving travel. https://t.co/GAHCy45ous pic.twitter.com/lt7ClP8qb0

— ABC News (@ABC) November 22, 2017

Тоа е зголемување за 3,3 отсто на патувањата во однос на 2016 година кога поради најмасовниот празник во Соединетите Американски Држави 48 милиони Американци патуваа за да го прослават празникот со своите семејства.

Исто така, зголемен е бројот на оние што патуваат со други превозни средства, предупредуваат американските институции кои го следат бројот на патниците.

Метежите веќе почнаа, а автопатиштата буквално се преполни.

Денот на благодарноста инаку се слави секој четврти четврток во ноември, а како што велат надлежните, најголемите метежи се очекуваат кога граѓаните на САД се упатуваат назад кон своите домови, по прославата на празникот.

Извор: Макфакс