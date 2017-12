(Видео) Трет ден од масовните антивладини протести во Иран

Протестите против владата во Иран продолжија низ целата земја трет ден по ред и покрај предупредувањата од страна на официјалните органи. Конфликти со полицијата се регистрирани во неколку градови.

Демонстрантите на Универзитетот во Техеран бараат оставка од врховниот лидер, ајатолахот Али Хаманеи. И таму за време на протестот имало судир со полицијата.

Демонстрантите ги игнорираа предупредувањата на министерот за внатрешни работи „граѓаните да избегнуваат нелегални собири“.

Очевидци претходно изјавија дека голем број полициски сили со опрема за справување со нереди пристигнале пред портите на Универзитетот, додавајќи дека полицијата блокирала и улици околу образовната установа.

Судири меѓу полицијата и демонстрантите имало и во други градови каде што илјадници луѓе протистирале против иранската влада.

Странски новински агенции објавија дека иранските безбедносни сили раниле најмалку две лица во градот Доруд, повикувајќи се на снимки објавени на социјалните мрежи.

#Update71– protesters in #Tehran have taken a few streets and security forces can’t enter those zones. #IranProtests pic.twitter.com/7qtPxBKpat

— Raman Ghavami (@Raman_Ghavami) December 30, 2017

Официјални лица изјавија дека досега се уапсени околу 50 демонстранти, а американскиот претседател, Доналд Трамп, на Твитер изрази поддршка за протестите и ги осуди апсењата.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

Во исто време, се организирани и собири во знак на поддршка за владата.

Националната телевизија прикажа снимки од митинг во Техеран на кој учесниците носат транспаренти со поддршка на врховниот лидер, ајатолахот Али Хамнеи.

Како што наведуваат британските агенции, немирите го одразуваат незадоволството поради зголемувањето на цените и наводната корупција, како и загриженоста за вклучувањето на земјата во регионалните конфликти, како што се оние во Сирија и Ирак.

Извор: Макфакс