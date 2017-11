Саудискиот принц Мансур бин Мукрин заедно со неколкумина претставници на власта загинаа во експлозија на хеликоптерот со кој се превезувале во близина на границата со Јемен.

Хеликоптерот бил во инспекциска акција.

UPDATE: Video of Prince Mansour bin Muqrinamd and other high ranking officials just before taking of in the helicopter that crashed. pic.twitter.com/OK4OV4W041

— News_Executive (@News_Executive) November 5, 2017