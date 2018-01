ВИДЕО: Пожар во кулата Трамп во Њујорк

Пожар избувна на еден од последните катови на Кулата Трамп во Њујорк, објавија американските медиуми. Пожарникарите се обидуваат да го изгаснат огнот. Медиумите објавуваат различни информации – според едни две лица се повредени во пожарот, а според други нема ниту повредени, ниту жртви во огнената стихија. Во моментот кога избувнал пожарот Трамп не бил во зградата.

Њујоршката противпожарна бригада објави дека во прашање е „помал пожар“ за кој се верува дека е предизвикан од дефект на инсталацијата. Пожарот избувнал на покривот на зградата која е приватна резиденција во Њујорк на американскиот претседател Доналд Трамп и неговото семејство.

DEVELOPING: Fire at New York City's Trump Tower; aerial views show firefighters on the roof pic.twitter.com/ghi0fVI3cy

— Josh Caplan (@joshdcaplan) January 8, 2018