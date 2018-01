(Видео) Јоханесбург: Во судир на камион и воз загинаа 14, повредени се 260 патници

Во судир на камион и воз загинаа 12, а повредени се 260 патници во Јоханесбург, информираше јужноафриканскиот министер за сообраќај, Џо Масвангањи.

Free State – #TrainCrash #Shosholoza latest pics from the scene outside Kroonstad @SiphoTowa pic.twitter.com/a6QUWDkQcI

— Rob Beezy (@TrafficSA) January 4, 2018

Тој во изјавата за медиумите рече дека возачот на камионот „ризикувал“ кога се обидел да ја премине пругата пред возот кој што се приближувал.

Another video of the train that caught fire after colliding with a truck between Hennenman and Kroonstad in the Free State. Emergency services say between 100 and 200 people have sustained injuries. Authorities have not confirmed any fatalities. Vid: Supplied #sabcnews pic.twitter.com/Y0Wz6mQI4b

— Jamaine Krige (@jour_maine) January 4, 2018

Дел од вагоните по несреќата биле зафатени од пожар, јавуваат агенциите.

Извор: Макфакс