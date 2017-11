Се урна американски воен авион во близина на Окинава

Воен авион на морнарицата на САД, кој превезувал 11 патници и членови на екипажот, се урна во морето, југоисточно од Окинава, објави Би-би-си.

US Navy aircraft carrying 11 crew and passengers crashes into the sea off Japan south-east of Okinawa, navy says https://t.co/9CLJTeiwuo

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 22, 2017

Според британската јавен сервис, веста била потврдена од страна на воени претставници на американската морнарица.

Авионот го придружувал носачот на авиони „УСС Роналд Реган“.

Извор: Макфакс