Се гледаме во Русија: 32 тима, 32 честитки (Видео)

Уште еден ден остана до ждрепката за Светското првенство во 2018 година, која ќе се одржи во Русија.

На првенството ќе учествуваат 32 репрезентации, меѓу кои се дебитантите Панама и Исланд.

На твитер-профилот на страницата која е креирана за ждрепката се појави интересно видео во кое 32 фудбалери од секој тим на некоја од селекциите им го честита пласманот на Светското првенство.

Погледнете кои играчи се појавија во видеото.

Welcome to Russia ahead of the #WorldCupDraw!

@neymarjr congratulates Iran in Farsi@lewy_official sends greetings to Egypt in Arabic@ToniKroos wishes @England a warm welcome

32 players welcoming 32 teams pic.twitter.com/OwcfcEbcVf

— #WorldCupDraw (@FIFAWorldCup) November 30, 2017

Извор: Макфакс