Меси се израмни со легендарниот Германец

Барселона победи кај Виљареал 2:0, во рамките на 15.коло во Ла Лига. Стрелци на головите за Каталонците беа Луис Суарез и Меси.

Аргентинецот во 83.минута ја потврди победата на Барселона и успеа да сруши уште еден рекорд. Голот против Виљареал беше 525.за Меси во првенствен натпревар за Барселона, со што го израмни рекордот на легендарниот Германец Герд Милер.

Меси го стушу 40 години стариот рекорд кој Милер го постави во периодот од 1965 до 1979 година во дреост на Баерн. Германецот 525 гола псотигна на 572 натпревари, додека на Меси за да стигне до оваа бројка му биле потребни 605 натпревари.

Leo #Messi equals Gerd Muller with 525 goals for one club in the top European leagues

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2017

Извор: Макфакс