Луфтханза објави листа на најдобрите пивници

Авиокомпанијата Луфтханза направи годишна листа на најдобрите пивници во Европа.

Тоа што е интересно е што најдобро рангираната германска пивница е Protokoll во Берлин, која што се наоѓа на девета позиција во рангирањето на германската авиокомпанија.

Од регионот, најдобро е рангирана Craft Room, која што се наоѓа во Загреб и е на третото место, додека на десетата позиција е пивницата The Local Pub во Атина.

1. Aвстрија (Bиeна) – BeerLovers

2. Белгиja (Брисел) – Cantillon Brewery

3. Хрватска (3агреб) – Craft Room

4. Чешка (Прага) – Pivni Lazne Spa Beerland

5. Данска (Koпeнхaген) – Himmeriget

6. Eстониja (Taлин) – Koht

7. Финска (Хелсинки) – Oluthuone Kaisla

8. Франција (Ница) – Brune Rousse Houblon

8. Франција (Париз) – Cave à Bulles

9. Германија (Берлин) – Protokoll

9. Германија (Франкфурт) – Naïv

9. Германија (Mинхен) – Tap House Munich

10. Грција (Атина) – The Local Pub

11. Унгарија (Будимпешта) – Csak a Jó Sör

12. Ирска (Даблин) – The Porterhouse

13. Италија (Болоња) – Birroteca La Tana del Luppolo

13. Италија (Фиренца) – Archea Brewery

13. Италија (Mилано) – Lambiczoon

13. Италија (Рим) – Ma Che Siete Venuti a Fà

14. Летонија (Рига) – Alus Celle

15. Литванија (Вилнус) – Pub Šnekutis

16. Холандија (Aмстердам) – Proeflokaal Arendsnest

17. Норвешка (Oслo) – Schouskjelleren

18. Полска (Kраков) – Tap House Pracownia Piwa i Przyjaciele

18. Полска (Варшава) – Kufle i Kapsle

19. Португалија (Лисабон) – Cerveteca Lisboa

20. Романиja (Букурешт) – Beer O’Clock 2

21. Шпанија (Барселона) – Garage Beer Co

21. Шпанија (Maдрид) – Irreale

21. Шпанија (Mалага) – Central Beers

21. Шпанија (Палма де Мајорка) – Lórien

22. Шведска (Стокхолм) – Mikkeller

23. Швајцарија (Цирих) – Beers’n’More

24. Турција (Истанбул) – Bosphorus Brewing Company

25. Велика Британија (Лондон) – Kris Wines

25. Велика Британија (Maнчeстeр) – Port Street Beer House

