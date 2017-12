Израелската војска тврди: Го бомбардиравме појасот Газа

Израелската авијација бомбардирала објекти на милитантите на Хамас, во Појасот Газа, при што неофицијално биле повредени 10 лица.

Авијацијата бомбардирала камп за обука и складиште за вооружување на Хамас во Појасот Газа, како одговор на ракетен напад од оваа територија, соопшти израелската војска на „Твитер“.

„Како одговор на ракетите кои претходно денеска беа лансирани кон Израел, воено-воздхопловните сили го нападнаа кампот за обука на Хамас и складиштето за оружје во појасот Газа“, се наведува на профилот на социјалната мрежа.

In response to the projectiles fired at Israel from Gaza earlier today, IAF aircraft targeted a Hamas training compound & an ammunition warehouse in the Gaza Strip

— IDF (@IDFSpokesperson) December 8, 2017

Тензиите во појасот Газа, во источен Ерусалим започнаа откако американскиот претседател Доналд Трамп го призна Ерусалим за престолнина на Израел и потпиша документ за преместување на американската амбасада од Тел Авив во Светиот град.

Одлуката на Трамп предизвика бурни реакции, како кај арапскиот свет, така и кај целата меѓународна заедница.

Околу 3.000 демонстранти учевствуваа во демонстрациите на Западниот брег во Рамали, Хеброн и Витлејем, палејќи фотографии од Трамп и автомобилски гуми. Во судир со полицијата беа повредени 750 демонстранти, а едно лице почина.

Извор: Макфакс