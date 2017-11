Хан се сретна со Груевски, Ахмети и Села – реформите мора да се исполнат

Еврокомесарот за проширување и соседската политика, Јоханес Хан кој имаше средба со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски на „Твитер“ напиша дека ја истакнал важноста од конструктивноста на опозицијата за исполнување на реформите. „Ја истакнав важноста на нивниот конструктивен придонес во реформите на ЕУ. Напредокот кон патот кон ЕУ е во интерес на граѓаните“, напиша Хан на „Твитер“.

Also met with #opposition party #VMRO. Stressed the importance of their constructive contribution to #EU reforms. Progress towards #EUpath is in the interest of the citizens! pic.twitter.com/hdWNxsG8qy

— Johannes Hahn (@JHahnEU) November 20, 2017

Евромесарот разговараше и со претседателот на ДУИ, Али Ахмети и со лидерот на Алијансата за Албанците, Зијадин Села. „Добра размена со лидерите на владините коалициски партнери Али Ахмети и Зијадин Села. Истакнав дека стабилноста на трипартитната коалиција и доближувањето кон опозицијата се од суштинско значење за конструктивно да се работи на неопходните реформи од ЕУ“, напиша Хан на Твитер во врска со оваа средба.

Good exchange with leaders of gvt. coalition partners @AliAhmeti and #ZiadinSela. Stressed that stability of three party coalition and outreach to opposition crucial to work constructively on necessary #EU reforms. pic.twitter.com/HjjuB7pjOW

— Johannes Hahn (@JHahnEU) November 20, 2017

Ахмети по средбата со Хан рече дека ДУИ интензивно работи за да се исполнат реформите. Според Ахмети, Хан бил многу конкретен за реализирањето на реформите во судството и другите делови за кои се потребни реформи. Тој бил заинтересиран и за евроатланските процеси, з ашто му било воочено дека интензивно се разботи за да се постигнат резултати.

„Останува времето да покаже за ветувањата кои ние ги дадовме, за обврските што ги преземавме и останувам оптимист дека ние на време ќе успееме да ги спроведеме и имплементираме сите барања што нас не доближуваат повеќе до отворањето на преговорите за членство во ЕУ. Исто така, разговаравме и за политичките настани во земјата, за функционирањето на коалицијата. Се уште не сме одржале средба ние како коалициони партнери, значи тогаш ќе ја разјасниме и расветлиме целата ситуација, и во моментот кога ќе се расветли целата ситуација, ќе комуницираме со јавноста“, рече Ахмети.

На средбата со Села исто така било потенцирано дека реформите имаат смисла само кога ги чувствуваат граѓаните. „Ние и натаму остануваме фокусирани како Алијанса за Албанците во насока на реформите. Многу е важно најавените реформи кои се однесуваат на правната држава да започнат и да ги видиме, да станат достапни за граѓаните, бидејќи реформите само тогаш имаат смисла, кога тие реформи ги чувствуваат граѓаните. Се разбира дека господин Хан и нашите меѓународни пријатели се заинтересирани да имаат стабилност во Владата. Само со стабилна влада ние можеме да бидеме фокусирани на реформите, без да се занимаваме со овие ниски политички игри, кои некој се труди да ги наметне“, рече Села.



