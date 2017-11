Поранешната српска тенисерка Ана Ивановиќ објави фотографија на Твитер, каде што се гледаат три пара чевли, а едни се за мало дете. „Мало продолжување на нашето семејство. Не можам да бидам посреќна“, напиша Ана на Твитер.

Со ова Ана ги потврди шпекулациите на медиумите дека таа и нејзиниот сопруг Бастиан Швајнштајгер очекуваат бебе.

A little extension to our family . Couldn’t be more happy❤️ !!! @BSchweinsteiger pic.twitter.com/9ZXLWVQrCV

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) November 23, 2017

Извор: Макфакс